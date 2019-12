Correggio, tentato furto al distributore di benzina

CORREGGIO (Reggio Emilia) – I carabinieri hanno sventato un furto in una stazione di servizio in via della Pace a Correggio. I ladri, poco dopo le tre di questa notte, hanno raggiunto il distributore di benzina e hanno forzato la vetrata che consente l’accesso agli uffici provocando l’attivazione del fumogeno e dell’allarme collegato con un istituto di vigilanza privato che ha allertato i carabinieri.

I malviventi, a quel punto, sono fuggiti prima dell’arrivo dei carabinieri di Correggio e San Martino in Rio. Ora i militari stanno indagando per tentato furto aggravato contro ignoti. Le ricerche dei ladri immediatamente scattate anche nella limitrofa provincia modenese non hanno consentito, per ora, ai carabinieri di intercettare i ladri.