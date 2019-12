CORREGGIO (Reggio Emilia) – Fanno esplodere il bancomat della Emil Banca nella notte e fuggono con il bottino. I ladri sono arrivati stanotte, verso le 3,30, con un Fiat Ducato in via Cavour e lo hanno usato come ariete per sfondare la vetrata dell’istituto di credito. Poi hanno fatto esplodere la postazione Atm e sono fuggiti, con un altro mezzo, con un bottino di alcune decine di migliaia di euro.

In corso di quantificazione, sebbene ingenti, i danni conseguenti alla deflagrazione. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della stazione di Correggio che stanno lavorando insieme ai colleghi della sezione operativa della compagnia di Reggio Emilia coordinati dalla Procura reggiana che ha aperto un’inchiesta.