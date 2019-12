Comune, nove milioni per welfare nei prossimi tre anni

REGGIO EMILIA – Ammontano a nove milioni le risorse stanziate nei prossimi tre anni dalle Farmacie riunite del Comune di Reggio Emilia. Lo prevede il piano programma dell’azienda speciale, interamente partecipata dall’amministrazione, approvato questa sera in Consiglio comunale.

I fondi sono in particolare dedicati ai servizi assistenziali per anziani, disabili, minori e per l’abbattimento delle barriere architettoniche, a fronte di un corrispettivo del Comune pari a circa due milioni. Via libera al documento economico e’ arrivato dalla maggioranza di Pd, M5S, Reggioo E’, +Europa, Immagina Reggio (20 voti favorevoli). Contrari (con sette voti) i gruppi di opposizione (Lega, Gruppo Misto, Forza italia). Si astengono Paola Soragni del M5s e Cinzia Rubertelli di Alleanza Civica.