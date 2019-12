Comune, al via incontri “fuori dal palazzo”

REGGIO EMILIA – Lo aveva promesso nella scorsa campagna elettorale, quando correva per il Pd per un posto in sala del Tricolore. Ed oggi Matteo Iori, mantiene la parola di incontrare i cittadini “fuori dal palazzo”.

Dalla fine del prossimo gennaio l’attuale presidente del Consiglio comunale di Reggio Emilia si rechera’ infatti insieme ad un consigliere (di maggioranza e opposizione) ogni volta diverso, nei 59 “ambiti” in cui ha suddiviso la citta’, per ascoltare dalla viva voce dei cittadini le loro esigenze.

Scrive Matteo Iori: “L’idea è di ascoltare i singoli cittadini, non i comitati o i gruppi organizzati che già hanno modo di portare le loro istanze, e per favorire la partecipazione dei cittadini gli incontri si terranno nei loro territori: sale civiche, centri sociali, sale parrocchiali, parchi pubblici, ed altri ancora. Qualsiasi luogo aperto al pubblico può candidarsi per proporre questi incontri scrivendo a segreteria.matteoiori@comune.re.it”.

Dalle piccole cose come le strade dissestate, ai piu’ grandi problemi come quelli di sicurezza. Le istanze popolari, a cui si cerchera’ di dare risposta, saranno anche convogliate in un apposito database online sul sito del Comune.