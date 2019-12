Cna Fita: “Garantire circolazione mezzi pesanti in caso di neve”

REGGIO EMILIA – “Scongiurare il rischio di paralizzare la circolazione su strade e autostrade nel caso di precipitazioni nevose.” Il presidente della Cna Fita reggiana, Sante Zambelli, sollecita lo Stato a garantire la regolare circolazione dei mezzi pesanti.

“Lo Stato deve vigilare che i gestori di strade e autostrade attuino in modo tempestivo tutte le procedure tecniche in caso di neve. È fondamentale garantire lo spargimento di sale e l’intervento delle lame sgombraneve. Le risorse umane a disposizione devono essere coerenti con un pronto ed efficace intervento che, in occasione di precipitazioni nevose, garantisca la circolazione dei mezzi pesanti. Ove necessario devono prontamente essere attivare convenzioni per l’affidamento a terzi dei lavori di salatura e sgombero neve. Occorre anche assicurare urgentemente il ripristino della regolare circolazione nei tratti autostradali interessati da lavori e da altre criticità”.

Il presidente Zambelli chiede, inoltre, che i rappresentanti degli autotrasportatori facciano parte dei Comitati operativi viabilità (Cov) per contribuire al superamento di particolari e specifiche criticità.

Infine, deve essere completata l’implementazione dell’archivio nazionale delle strade in modo da facilitare l’individuazione di percorsi alternativi anche in caso di precipitazioni nevose. “In generale – conclude il presidente Cna Fita – ma soprattutto in questo particolare momento, tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di pianificazione della circolazione devono operare per migliorare i propri standard, in modo tale che il blocco temporaneo dei mezzi pesanti a tutela della sicurezza della circolazione, sia effettivamente l’ultima ratio dell’azione attuata da Prefetti e Società Autostrade in caso di precipitazioni nevose”.