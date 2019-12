Castellarano, perseguita la zia e i cugini: denunciato

CASTELLARANO (Reggio Emilia) – Un 31enne residente a Reggio Emilia è stato denunciato per atti persecutori nei confronti della zia, una sessantenne reggiana. Nei suoi confronti è stato disposto anche il divieto di avvicinamento alla donna e ai suoi due figli, cugini dell’indagato. Il 31enne, dallo scorso mese di novembre, dato che riteneva di dovere avere un terzo della somma derivante dalla vendita di un immobile, invece di ricorrere al giudice, ha pensato bene di tenere comportamenti molesti e minacciosi nei confronti della zia rivolti anche ai figli.

In particolare ha minacciato e molestato la donna inviandole numerosi messaggi, via WhatsApp, relativi alla somma di denaro che, a suo dire, gli spettava, arrivando ad inviare in due giorni anche 300 messaggi e, dopo essere stato bloccato su WhatsApp, ha continuato su Messenger. Le ha telefonato più volte anche in orari notturni rivolgendo alla donna e ai figli offese e minacce.

Recentemente ha bloccato la vittima (che era in auto) e l’ha costretto a farlo salire in macchina e, durante il tragitto, ha minacciato di bruciarle l’auto. La donna ha cominciato ad avere paura per la propria incolumità e per quella dei propri cari ed è stata costretta a modificare le sue abitudini di vita (è stata costretta a cambiare casa e a trasferirsi in un nuovo indirizzo non noto allo stalker).