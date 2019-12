Casalgrande, furto con spaccata in tabaccheria

CASALGRANDE (Reggio Emilia) – Furto con spaccata, stanotte, alla tabaccheria Canal Tabacchi di Casalgrande, in via Canale di Casalgrande. I ladri, utilizzando una mazza ed un’ascia, hanno sfondato la vetrata laterale dell’attività commerciale rubando, stando ai primi controlli in corso di esatto inventario, il fondo cassa e varie stecche di sigarette. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione locale per furto aggravato contro ignoti.