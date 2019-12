Capodanno, 300 carabinieri vigilano sulla sicurezza

REGGIO EMILIA – Sono partiti gia’ da questo pomeriggio e proseguiranno fino alla mattina del 2 gennaio i controlli straordinari dei carabinieri di Reggio Emilia nell’ambito dell’operazione “Capodanno tranquillo”, voluta dal comandante provinciale Cristiano Desideri.

In totale saranno circa 300 i militari impiegati, di cui 120 in servizio gia’ da oggi in diverse attivita’: dai controlli stradali alla vigilanza attiva sui complessi industriali e nei centri storici per prevenire i furti nelle abitazioni rimaste incustodite per la partenza in ferie dei proprietari.

Attenzione particolare anche alle truffe agli anziani, mentre si prevede un potenziamento delle ispezioni nei locali pubblici per accertare le condizioni sanitarie ed evitare la somministrazione di alcolici a persone gia’ “sature”. Dai Carabinieri arriva infine l’invito ai cittadini a collaborare segnalando, anche in forma anonima, ogni situazione “sospetta”.

Intanto dalle otto di domani sera (fino alle 6 di mercoledi’ 1 gennaio) entrera’ in vigore l’ordinanza del sindaco Luca Vecchi che vieta il consumo di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e in lattina, l’utilizzo di petardi e materiale pirotecnico e l’utilizzo di spray urticante nelle aree di piazza Martiri del 7 Luglio (dove si esibira’ la cantante Nina Zilli), piazza della Vittoria, parco del Popolo e zone limitrofe.

Il concerto di fine anno gratuito in piazza costera’ all’amministrazione in tutto 104mila euro di cui 80mila derivanti da una sponsorizzazione di Iren. L’organizzazione dell’evento e’ a cura dell’Arci reggiana.