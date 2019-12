REGGIO EMILIA – A fuoco, nella notte, il tetto di una villetta a schiera in via Molière nella zona di Canali a Reggio Emilia. Sul posto sono arrivate 5 squadre dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme. Per fortuna non ci sono feriti o intossicati. Quattro famiglie sono state evacuate.

Foto 3 di 4