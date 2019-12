CADELBOSCO SOPRA (Reggio Emilia) – Poco dopo le 6 di questa mattina i carabinieri della stazione di Poviglio sono intervenuti in via Terrachini intersezione con via Colombo, a Cadelbosco Sopra, per i rilievi di un incidente stradale con feriti.

Sul posto i militari hanno accertato che, per cause in corso d’accertamento, si era verificato a un incidente fronto- laterale tra una Hyundai Tucson, condotta da una 42enne di Cadelbosco Sopra ed una Volkswagen Polo condotta da una 38enne di Cadelbosco Sopra.

Foto 2 di 2



Entrambe le conducenti, che stavano andando al lavoro, sono finite alll’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Sulle esatte cause sono in corso accertamenti a cura dei carabinieri di Poviglio.