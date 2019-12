Blitz dei carabinieri in agenzia immobiliare, trovato un lavoratore in nero

REGGIO EMILIA – I carabinieri dell’ispettorato del lavoro e il personale dell’Inps, in seguito a un’ispezione avvenuta ieri mattina, hanno trovato un lavoratore in nero su tre in un’agenzia immobiliare reggiana. L’attività è stata sospesa e il titolare, un trentenne, ora dovrà pagare una multa di 4mila euro. Ora la ripresa delle attività dipenderà dal titolare che dovrà regolarizzare il dipendente impiegato in nero e pagare la multa.