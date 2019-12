Belvedere, tentato furto in abitazione: arrestati due georgiani

REGGIO EMILIA – Due georgiani di 27 e 35 anni sono stati arrestati dalla polizia per tentato furto aggravato in abitazione, stanotte all’una, in via Alfieri 25, una laterale di via Martiri della Bettola a Belvedere. Due pattuglie, avvisate da un residente, sono arrivate sul posto.

Gli agenti si sono insospettiti perché hanno visto la porta di accesso condominiale forzata e quindi sono entrati nel condominio perlustrando i pianerottoli, riuscendo così ad individuare e bloccare i due georgiani che, con il volto travisato, stavano cercando di rubare in un appartamento.

Domani è stata fissata l’udienza di convalida per direttissima. Dai primi accertamenti risulta che i due georgiani siano entrati regolarmente in Italia con il passaporto.