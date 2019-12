Bagnolo, schianto frontale fra due auto: un morto

BAGNOLO (Reggio Emilia) – Un morto e tre feriti in un incidente stradale avvenuto questa sera, intorno alle 19,30, in via Europa a Bagnolo lungo la strada provinciale 3, poco prima di Pieve Rossa. A scontrarsi due auto: una Lancia Ypsilon e una Fiat Punto. La vittima, Pasquale Petrone, un uomo di 46 anni, è il conducente della Punto. La sua auto, che stava andando da Bagnolo verso Novellara, ha invaso la corsia di marcia opposta dove stava arrivando la Ypsilon guidata da una ragazza. L’impatto non ha lasciato scampo al conducente.

La ragazza era alla guida della Lancia Ypsilon è finita al Santa Maria Nuova, ma è uscita senza gravi conseguenze dall’incidente, mentre sono rimaste ferite le due persone che viaggiavano sulla Punto insieme alla vittima che sono state portate, pure loro, al Santa Maria Nuova in condizioni non serie. Per permettere l’arrivo dei soccorsi la strada è stata chiusa per diverso tempo.

Sul posto, per i rilievi, i carabinieri di San Martino in Rio. Con loro altri colleghi e gli agenti della polizia stradale come ausilio per la viabilità. All’origine dell’incidente potrebbe esserci stato un malore da parte del conducente della Fiat Punto.