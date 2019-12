Bagno, il questore chiude il bar Matrix per dieci giorni

REGGIO EMILIA – Il questore ha chiuso per dieci giorni, a partire da oggi, il bar Matrix di via Cartesio a Bagno. L’esercizio è stato controllato spesso negli ultimi mesi e, secondo la polizia, “è frequentato da soggetti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica”.

Si legge nel provvedimento di chiusura: “Fin dall’agosto 2019 all’interno del bar erano stati identificati numerosi soggetti con precedenti di polizia per guida in stato di ebbrezza, reati legati allo spaccio di sostanza stupefacente, inosservanza di norme sul soggiorno di cittadini stranieri e reati contro il patrimonio. In sostanza il bar era un vero e proprio punto di ritrovo di persone pericolose e pregiudicate”.