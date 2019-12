SCANDIANO (Reggio Emilia) – In un clima di festa ha preso il via la campagna di Alessio Mammi alla volta della Regione Emilia Romagna. La sede del neonato comitato di Scandiano è stata presa d’assalto da oltre 400 persone per sostenere il candidato allo start di questa campagna elettorale.

Dice Alessio Mammi: “Avevamo preparato per un centinaio di persone, ne sono passate quattro volte di più. Abbiamo dovuto fare l’inaugurazione fuori in strada, perché dentro alla sede del comitato non ci saremmo mai stati. Ed è stato bellissimo iniziare questa campagna elettorale così, con il supporto e l’affetto di tanti amici e amiche. La sede di Corso Garibaldi 11 che abbiamo inaugurato servirà proprio per incontrare tutti coloro che vorranno darci idee, consigli o conoscere le proposte”.

Foto 2 di 2



Alessio Mammi è stato uno dei più giovani sindaci di Scandiano, eletto al prima volta nel 2009 a 28 anni con il 65,3% pari a 9.870 voti e riconfermato nel 2014 con il 67,29% dei consensi pari a 9.773 consensi. Mammi ha ufficializzato la sua candidatura a consigliere regionale per il Partito Democratico a sostegno del Partito Democratico e di Stefano Bonaccini, è il candidato della zona ceramiche.

Sono già in programma due cene per sostenere e conoscere il programma del candidato. Lunedì 2 dicembre alle 20 al Circolo de Colli in Via Cà de Caiti a San Ruffino di Scandiano e venerdì 6 dicembre sempre alle 20 al Parco Secchia di Villalunga di Casalgrande. Per entrambe le cene potrete prenotarvi chiamando o mandando un messaggio al numero 379/1447674. Saranno presenti tutti i volontari e amministratori che sostengono la candidatura di Alessio Mammi e dell’attuale presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini.