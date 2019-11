Viale Risorgimento, due arresti per droga

REGGIO EMILIA – Un nigeriano di 27 anni residente in un alloggio in una traversa di viale Risorgimento e un suo connazionale di 44 anni sono stati arrestati dopo che a casa del primo la squadra mobile ha trovato, sabato mattina, 25 grammi di eroina, 1.300 euro in contanti e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Oltre ad un cellulare di ultima generazione, gli agenti hanno trovato nella casa un cellulare di prima generazione utilizzato, generalmente, per intrattenere fugaci rapporti con acquirenti di droga. Dopo la perquisizione il proprietario dell’alloggio, un nigeriano di 44 anni, è stato arrestato pure lui.