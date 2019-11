Viabilità modificata per tre cantieri

REGGIO EMILIA – La Provincia informa che da lunedì 11 novembre saranno attivati – ovviamente se le condizioni meteo lo consentiranno – tre cantieri che comporteranno l’istituzione di sensi unici alternati e limite di velocità a 30 km/h per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori.

I provvedimenti saranno adottati – dalle 8,30 alle 17 fino al 23 novembre – sulla Sp 7 Pratissolo-Felina, in località Iano di Scandiano, per il ripristino della barriera di sicurezza laterale e sulla Sp 85 Rubiera-Confine Modena in corrispondenza del sottopasso autostradale a Fontana di Rubiera, dove si effettueranno lavori di sistemazione delle griglie stradali.

Senso unico alternato regolato con semaforo e limite dei 30 km/h, fino al termine del cantiere, anche sulla Sp 98 Fondovalle del Tresinaro, in corrispondenza del ponte sul rio Fontanello in comune di Carpineti, che sarà sottoposto ad un intervento di messa in sicurezza.

Per info in tempo reale sulla viabilità e in caso di eventuali emergenze consultare il profilo Twitter della Provincia di Reggio Emilia http://@ProvinciadiRE.