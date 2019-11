Via della Canalina, anziano muore travolto da un’auto pirata

REGGIO EMILIA – Un anziano di 87 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto pirata, oggi pomeriggio alle 17.30, in via della Canalina all’altezza dell’incrocio con via Goldoni. L’uomo è stato portato al Santa Maria Nuova, da un’ambulanza della Croce Verde arrivata sul posto, ma purtroppo è deceduto poco dopo il ricovero al pronto soccorso.

Quando è avvenuto l’incidente, intorno alle 17.30, in via della Canalina, pioveva ed era buio e quindi la visibilità era molto scarsa. Evidentemente l’automobilista non ha visto l’anziano che è stato trovato sull’asfalto, vicino alla fermata del bus, incosciente. Poi, dopo averlo investito, è fuggito. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Reggio Emilia. Ora l’investitore dovrà rispondere di omicidio colposo e omissione di soccorso.