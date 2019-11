Ventenne vendeva droga agli studenti: denunciato

REGGIO EMILIA – Un ventenne di Reggio Emilia è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio con l’accusa di vendere marijuana a degli studenti in età scolare. L’attività ha preso spunto dal monitoraggio degli studenti che frequentano gli istituti superiori di Castelnovo Monti. Durante questa attività un minorenne è stato trovato in possesso di 5 grammi di marijuana detenute a per uso personale non terapeutico.

Il giovane è stato quindi segnalato quale assuntore dai carabinieri che, nel corso degli approfondimenti investigativi, sono risaliti al 20enne residente a Reggio Emilia. I militari hanno perquisito la sua abitazione e hanno trovato un involucro con dentro una decina di grammi di marijuana, due bilancini di precisione, ritagli di buste di plastica per il confezionamento delle dosi, ma soprattutto una agenda contenente cifre e nomi manoscritti riferibili all’attività di spaccio al vaglio dei carabinieri che ora vogliono ricostruire il giro di spaccio messo in piedi dal giovane.