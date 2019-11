Torna la Grande Cena di Boorea

REGGIO EMILIA – Cinque chef di fama indiscussa, un menù che celebra il territorio, oltre 100 volontari e un traguardo benefico da raggiungere insieme. È la Grande Cena organizzata da Boorea in collaborazione con Auser, il più importante evento di solidarietà e buona cucina dell’anno, in programma giovedì 28 novembre (a partire dalle 19.45) al Salone delle Feste di Correggio. Un momento di comunità che per il 20esimo anno coinvolge centinaia di persone e moltissime associazioni, imprese e istituzioni emiliane.

Vicini alle persone, aperti al mondo. L’obiettivo dell’edizione 2019 è accogliere a tavola oltre 700 persone e raggiungere i 20mila euro di incasso, che saranno interamente devoluti a sostegno di alcuni importanti obiettivi di solidarietà, tra progetti umanitari internazionali e sul territorio italiano.

I PROGETTI DI SOLIDARIETà

Sostegno a WeWorld-GVC in Mozambico

WeWorld-GVC è al lavoro in Mozambico per far fronte all’emergenza causata dalle alluvioni che negli scorsi mesi hanno devastato il paese. L’obiettivo è dare un aiuto diretto a chi necessita di tutto: acqua pulita, salute, assistenza e servizi igienico sanitari.

Una barca per l’Amazzonia

Una barca per l’Amazzonia è il progetto della Diocesi di Reggio e Guastalla per l’acquisto di un mezzo di trasporto fluviale utile a raggiungere le comunità che vivono sul Rio delle Amazzoni.

Dora Emporio Solidale

L’obiettivo di Dora, il primo emporio solidale di Reggio Emilia, è aiutare persone che sono cadute in difficoltà temporanee a ritrovare un lavoro, recuperare la propria autonomia e rimettersi in piedi.

Casa Mia Correggio

Casa Mia è una casa accogliente per persone con disabilità. Nei prossimi mesi inizieranno i lavori per la costruzione di questa nuova casa voluta dalla Fondazione Dopo di Noi di Correggio.

Libreria del Teatro di Reggio Emilia

Da sempre Boorea è vicino alla storica Libreria del Teatro di Reggio Emilia, un luogo simbolico per la cultura che rischia di scomparire. Con la Grande Cena diamo un altro sostegno concreto.

Fondazione per la ricerca sulla Fibrosi Cistica

La Grande Cena 2019 contribuisce a sostenere le attività e i progetti della Fondazione per la ricerca sulla Fibrosi Cistica di Verona.

Asilo parrocchiale di Finale Emilia

La Grande Cena offre un contributo alla ricostruzione dell’asilo parrocchiale di Finale Emilia, che ha ancora bisogno di aiuto dopo il terremoto 2012.

Nelle 19 edizioni precedenti, grazie agli oltre 14mila ospiti e ai più di 1000 volontari mobilitati, sono stati raccolti oltre 400mila euro, interamente destinati a progetti di solidarietà in Siria, Brasile, Somalia, Cambogia, Madagascar, Palestina, Romania, Bolivia, Argentina, nonché alle comunità emiliane colpite dal terremoto 2012 e a quelle umbre dopo il sisma del 2016.

Gli chef

Il menù della Grande Cena quest’anno è affidato a cinque grandi talenti della cucina, coadiuvati come sempre dalle rezdore di Correggio, da decine di volontari Auser e dal team della Gnokkeria di San Martino in Rio. La grande new entry dell’edizione 2019 è Giuseppe Mancino, chef del più prestigioso ristorante della Versilia, “Il Piccolo Principe” di Viareggio, che malgrado la giovane età è già stato premiato da due stelle Michelin. Per l’occasione lo chef campano si dedicherà al dessert: un Savarin al rhum, crema chantilly, mandorle croccanti e agrumi.

Per il secondo anno nel team di cuochi della Grande Cena c’è la chef stellata Maria Grazia Soncini della Capanna di Eraclio di Codigoro, un luogo magico dove si possono gustare gli eccezionali tesori gastronomici della laguna. Sapori presenti nel suo antipasto “Il mare marinato” a base di sarde in saor, acquadelle e giardiniera in agrodolce.

Lo chef Fabrizio Albini, alla sua terza Grande Cena, per l’occasione proporrà il Guancialino all’olio con gocce di balsamico tradizionale di Reggio Emilia. Lo chef bresciano, che vanta un maestro del calibro di Gualtiero Marchesi, negli ultimi anni è stato l’anima dei ristoranti The Stage, con At Carmen, in piazza Gae Aulenti a Milano e Taverna Re Manfredi a Matera. In queste settimane Albini inizia una nuova avventura: sarà al timone di Bianca sul Lago, all’interno del Bianca Relais a Oggiono (LC).

Giovanna Guidetti, chef del ristorante La Fefa di Finale Emilia, sarà alle prese con la preparazione del primo, la Zuppa di lenticchie al profumo di rosmarino e briciole di cotechino. La cucina della Guidetti è un tributo al territorio tra Modena e Ferrara, capace di conservare un raro equilibrio tra creatività e tradizione.

Il menù

Il menù si completa con il Pane cunzato del marinaio di Giovanni Mandara. Il “Pizzaiuolo on the road” di Tramonti, reggiano di adozione, continua a mietere riconoscimenti nelle classifiche più prestigiose. Anche per il 2020 la sua “Piccola Piedigrotta” è stata insignita dei tre spicchi del Gambero Rosso, che la riconfermano tra le migliori pizzerie d’Italia.

Emilianitá e territorio al 100% anche nella cantina della Grande Cena, con i migliori Rosé, Novelli, Lambruschi Reggiani, Sorbara, Pignoletti e Malvasie frizzanti di Albinea Canali, Gaetano Righi e Riunite.

Orgoglio cooperativo

Nella Grande Cena c’è tutto l’orgoglio della cooperazione reggiana, sempre presente con entusiasmo e spirito di squadra. Nel 2017 la cooperativa Coopservice ha fatto segnare il record assoluto di 128 adesioni, vincendo il Premio Grande Cena Boorea, assegnato al gruppo più numeroso che partecipa all’evento. La sfida della solidarietà è aperta anche per l’edizione 2019.

In occasione della Grande Cena, sarà esposta al Salone delle Feste di Correggio la mostra fotografica “Bella Impresa!” promossa da Banca Etica e dedicata ai WBO, le aziende rilevate dai lavoratori in forma cooperativa. La mostra in dicembre sarà esposta al Binario 49 di via Turri a Reggio Emilia.

Un evento della portata della Grande Cena di Boorea non sarebbe possibile senza l’aiuto delle aziende sostenitrici e degli sponsor, dei loro soci e dipendenti, dei Comuni che la sostengono, delle associazioni, dei sindacati e dei tantissimi amici e cittadini che vi prendono parte.

La Grande Cena è organizzata da Boorea con l’ausilio di Auser, con il sostegno di Comune di Correggio, Comune di San Martino in Rio, Cantine Riunite & Civ, Iren, CCFS, Coop Alleanza 3.0, Sicrea Group, Proges, CCPL, Coopservice, Cir Food, Coopselios, Progeo, Legacoop Emilia Ovest, Accento coop. soc., Ambra, Confraternita dell’Aceto Balsamico Tradizionale, Parè, Opas Coop, Assicoop Emilia Nord, Coop Multiservice, Arci Reggio Emilia, Ah bein! Bar, La Collina, La Fonte, Emc2 Onlus, Associazione Pizza Tramonti, Il Bianello Oli Alimentari, Bellucci Franco. Aderiscono Cgil, Cisl e Uil, WeWorld-Gvc, Associazione Giorgio La Pira, Arci Solidarietà, Fondazione Dopo di Noi onlus di Correggio, Federconsumatori, Banca Etica, La Fondazione Otello Sarzi, Fondazione E35, Fondazione Solidarietà Reggiana. I media partner sono TR Media e Telereggio.

La Grande Cena 2019 gode del patrocinio di Provincia di Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia, Comune di Parma, Comune di Quattro Castella e Comune di Tramonti, e ringrazia per il prezioso contributo Consorzio del Parmigiano-Reggiano, la pizzeria Piccola Piedigrotta, lo studio grafico Delicatessen e l’agenzia Mr. Watson & Partners.

La Grande Cena è dedicata alla memoria dei volontari Alberto Rossi, Velmore Davoli ed Enrico Giusti.

Il costo di 30 euro per la partecipazione alla Grande Cena 2019 è come sempre popolare, grazie al sostegno di numerose cooperative e al lavoro gratuito dei tanti volontari. Info e prenotazioni: 335 8051640, 348 5833866 – 0522 641503 (Sergio e Claudia, Fondazione Dopo di Noi Correggio), 0522 636714 (Comune di San Martino in Rio), 0522 367685, 0522 299256 e boorea@boorea.it