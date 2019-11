Tetto a fuoco in centro storico, mansarda inagibile

REGGIO EMILIA – Tetto a fuoco in centro storico. E’ successo verso le 15,30 all’ultimo piano di un palazzo storico nel centro di Reggio all’incrocio fra via Guidelli e via Calderini. L’incendio pare sia partito dalla canna fumaria. Sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme: 12 uomini in tutto da Reggio e da Sant’Ilario.

Per fortuna non ci sono feriti e intossicati perché la mansarda il cui tetto è bruciato nel momento in cui si sono sprigionate le fiamme non era abitata. L’appartamento, è stato dichiarato inagibile. Sul posto oltre ai vigili del fuoco e al 118 anche la polizia, i carabinieri e la polizia municipale.