Teneva un cinghiale nella stalla, pensionato denunciato

VILLA MINOZZO (Reggio Emilia) – Un pensionato 63enne di Villa Minozzo è stato denunciato con l’accusa di detenzione non autorizzata di esemplari di fauna pericolosa perché, in una stalla di sua proprietà, teneva un cinghiale, allevato in cattività in spregio alle norme di legge che prevedono l’autorizzazione per l’allevamento di tali esemplari.

All’uomo i carabinieri forestali hanno sequestrato l’esemplare, di circa 5 mesi, che è stato affidato al centro recupero fauna selvatica “Rifugio Matildico” di San Polo. “L’ho trovato mentre stavo addestrando il cane.” Questo quanto ha detto ai carabinieri il 63enne.

I militari stanno svolgendo i dovuti accertamenti per verificare se il possesso del cinghiale sia in qualche modo da ricondurre all’illecita attività di bracconaggio magari posta in essere da altre persone.