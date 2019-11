REGGIO EMILIA – Un nigeriano di 28 anni, Augustin Odion Esene, in regola con il permesso di soggiorno, è stato arrestato martedì scorso in zona stazione. per detenzione ai fini di spaccio dalla polizia. Dopo una perquisizione domiciliare gli sono stati sequestrati 3,5 grammi di eroina (14 involucri) e 10,6 grammi di cocaina (14 involucri) e 1.300 euro in contanti.

Il nigeriano è un pusher che vende droga in zona stazione dove era già stato arrestato due volte: il 27 settembre e il 2 ottobre 2019 mentre vendeva stupefacente a dei reggiani. Tuttavia gli arresti erano stati differiti per poter consentire alla polizia di risalire all’abitazione dove l’immigrato teneva la droga.