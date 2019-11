Scippa donna mentre va a messa: denunciato

SAN MARTINO IN RIO (Reggio Emilia) – Un 40enne di Mirandola è stato denunciato per furto con strappo. Secondo i carabinieri è l’uomo che il 25 ottobre scorso ha scippato una 62enne pensionata di San Martino in Rio mentre stava andando a messa. Nell’auto dell’uomo i carabinieri hanno trovato il cellulare che era all’interno della borsa scippata alla donna.

E’ accaduto il 25 ottobre scorso poco dopo le 18.30. La 62enne stava percorrendo a piedi via Condulmieri diretta verso la chiesa di Piazza Martiri per partecipare alla funzione religiosa. In via Condulmieri ha incrociato uno sconosciuto che, tornato sui suoi passi, ha avvicinato la donna strappandole la borsa che teneva a tracolla e poi è fuggito.

La borsa è stata trovata, poco dopo, abbandonata, in via della Resistenza senza il cellulare e il portafoglio. La donna, che nel furto con strappo non ha riportato conseguenze fisiche, ha sporto denuncia ai carabinieri descrivendo minuziosamente lo scippatore. Grazie alle telecamere di videosorveglianza comunali installate in via Condulmieri e delle vie limitrofe e anche ad alcune testimonianze acquisite nel corso delle indagini dai carabinieri, i militari di San Martino in Rio sono risaliti al 40enne modenese che è stato denunciato per furto.