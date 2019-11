Scandiano, auto come ariete contro il bar Stazione

SCANDIANO (Reggio Emilia) – Auto come ariete contro il bar Stazione a Scandiano in via Statale. I ladri, verso le tre di notte, hanno sfondato la vetrata dell’esercizio commerciale e, una volta dentro, hanno rubato la macchina cambia monete. Poi sono fuggiti con la stessa auto utilizzata per sfondare la vetrata. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Scandiano per furto aggravato contro ignoti.