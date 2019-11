SAN MARTINO IN RIO (Reggio Emilia) – Case allagate nella frazione di Molino di Gazzata, in via Stradone, a San Martino in Rio dove è esondato il cavo Tresinaro che ha allagato alcune abitazioni.

I tecnici comunali, la protezione civile e i cittadini stanno cercando di arginare l’acqua con sacchi di sabbia: sul posto anche il sindaco Paolo Fuccio. E’ una situazione difficile che i tecnici comunali stanno seguendo da ieri sera con un’esondazione che avvenuta in uno dei punti più bassi del paese.