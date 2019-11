Salvini a Castelnovo Monti, flash mob delle Sardine

CASTELNOVO MONTI (Reggio Emilia) – Matteo Salvini sarà domenica a Castelnovo Monti per un aperitivo, alle 18.30, all’Antico Bar Magnani in piazza Martiri della Libertà. E’ la seconda volta che il leader della Lega viene nel capoluogo dell’appennino: nel 2014 infatti era già venuto per appoggiare alle scorse elezioni regionali Alan Fabbri.

Tra i temi che verranno affrontatici sarà sicuramente quello sulla chiusura dei punti nascita. Non si sa ancora se sarà presente anche Lucia Bergonzoni, candidata del Carroccio in Regione, all’evento. Ad attendere Matteo Salvini arriveranno le Sardine che organizzeranno un flash mob in piazza Peretti.