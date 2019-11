Rubiera, allarme rientrato: fiumi e torrenti osservati speciali

RUBIERA (Reggio Emilia) – Allarme rientrato a Rubiera anche grazie alla bella giornata che ha aiutato l’acqua a defluire. Scrive su Fb il sindaco Emanuele Cavallaro: “Tresinaro e Secchia sono stabilmente sotto soglia 2. Sospendiamo le attività del COC in favore della Centrale Operativa della Polizia Municipale – 800227733, attiva tutta notte – ben sapendo che domani, dalla tarda mattinata, potrebbe ripresentarsi il brutto tempo ed una nuova risalita dei livelli idrometrici per i quali siamo pronti a riattivarci”.

Ponti e sottopassi sono a Rubiera tutti praticabili. C’è ancora un po’ d’acqua, segnalata, in via Bertolazzi, il resto della viabilità è ok. Scrive il sindaco: “Al momento sono chiusi Ponte Alto e Ponte dell’Uccellina sul Secchia, nel modenese: questo lascia presagire che domani, che è anche lunedì, ci potrebbero essere colonne importanti sulla via Emilia e sulla SP51, come sempre succede. Valutiamo quindi con cura spostamenti e itinerari, affrontando solo quelli necessari e muovendoci comunque con prudenza. Un albero, un fosso, sono elementi che improvvisamente potrebbero creare qualcosa di inaspettato davanti alla nostra auto o durante la nostra passeggiata, con tutta l’acqua che c’è in giro”.