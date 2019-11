Rubano in tabaccheria e poi si schiantano contro un albero

REGGIO EMILIA – Inseguiti dai carabinieri, si schiantano con l’auto rubata, carica di refurtiva dopo un furto a un bar tabacchi di Reggio Emilia, contro un albero a Bagno: i malviventi riescono a fuggire. E’ successo questa notte poco dopo le 4.30 quando una pattuglia dei carabinieri di Rubiera, durante un servizio di controllo del territorio, ha intercettato una Volkswagen Golf grigia rubata il cui conducente, vedendo i militari, ha accelerato dandosi alla fuga.

Dopo un breve inseguimento l’auto, con a bordo i tre malviventi, ha terminato la corsa schiantandosi contro un albero a Bagno in via Lasagni. I ladri, rimasti illesi, sono fuggiti per i campi. Nell’auto, che era stata rubata in provincia di Ancona, i carabinieri hanno trovato numerosi pacchetti di sigarette che erano stati rubati, in precedenza, al bar tabacchi Elvis in via Colletta a Reggio Emilia.

Sull’auto i militari hanno rilevato le impronte digitali che saranno inviate al Ris di Parma per le indagini di comparazione con i soggetti pregiudicati censiti in banca dati.