Qualità della vita, la nostra provincia crolla al 25esimo posto

REGGIO EMILIA – La nostra provincia crolla dall’11esimo al 25esimo posto nella annula classifica della qualità della vita stilata da Italia Oggi in collaborazione con l’università La Sapienza di Roma. La prima in Italia è Trento, seguita da Pordenone e Sondrio. Meglio di noi, nella nostra Regione, fanno Bologna (13esima), Modena (15esima), Parma (20esima) e Forlì Cesena (21esima).

Quest’anno l’indagine si è rifatta il look, per rimanere al passo con i cambiamenti economici e sociali e per individuare nuove chiavi di lettura sulla qualità della vita non solo in termini di contrapposizione Nord-Sud, ma anche di analisi “trasversale” dei fenomeni che interessano le grandi e piccole province italiane, molto diverse fra loroNell’edizione 2019, sono state incluse informazioni statistiche più dettagliate sul tenore di vita; la dimensione servizi finanziari e scolastici è stata sostituita da quella “istruzione, formazione e capitale umano”; sono stati individuati nuovi “cluster” di analisi che hanno dato vita a cinque raggruppamenti di province omogenei in cui è possibile riscontrare caratteristiche simili.