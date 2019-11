Pilomat in centro, Comune trascinato davanti al Tar

REGGIO EMILIA – Dopo le roventi polemiche registrate nella scorsa campagna elettorale, a Reggio Emilia si torna a parlare dei pilomat installati in centro storico. Questa volta sara’ pero’ in un’aula di tribunale. La societa’ Notarie srl, che gestisce in centro storico l’omonimo hotel di proprieta’ della famiglia Maramotti, ha infatti deciso lo scorso 18 ottobre di impugnare davanti al Tar di Parma i due provvedimenti del Comune (del primo e del 3 luglio scorsi) con cui sono state disposte le “limitazioni alla circolazione veicolare in centro storico con l’utilizzo di dissuasori oleodinamici a scomparsa”, stabilendo in particolare l’orario definitivo di funzionamento dei dispositivi. Il Comune si opporra’ in giudizio rappresentato dall’avvocato del servizio legale Annalisa Corradini.