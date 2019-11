Piena del Po, evacuata Ghiarole: scuole chiuse domani a Brescello

BRESCELLO (Reggio Emilia) – I cittadini di Ghiarole, frazione di Brescello, una quarantina di famiglie in tutto, saranno evacuati in giornata in seguito alla piena del Po (nella foto il lido di Boretto dalla pagina Facebook di Giuliano Landini). Lo comunica il sindaco Elena Benassi che aggiunge, in un post su Facebook, che ieri sera si è tenuto incontro con i residenti della frazione di Ghiarole durante il quale è stata illustrata la situazione, la previsione, le procedure e le tempistiche per l’evacuazione.

Alle 12 l’idrometro di Boretto registrava 7,2 metri. Al raggiungimento dei 7,50 metri (è prevista una piena come nel 2014 sugli 8-8,5 metri), il sindaco emetterà l’ordinanza di evacuazione e sgombero della golena di Ghiarole. Scrive la Benassi: “Ieri in tarda serata convocata d’urgenza in sede di Coordinamento Provinciale per un nuovo aggiornamento sulle previsioni. Si è deciso di anticipare i tempi in funzione dell’arrivo del colmo di piena nella prossima notte”.

Dalle 8.30 di questa l’amministrazione comunale è operativa per il censimento dei residenti presso l’Osteria la Golena (Ghiarole). Molti cittadini sono restii e non vorrebbero muoversi, ma come ha spiegato il primo cittadino nell’incontro pubblico questa è la procedura che scatta in queste condizioni di piena, per ragioni precauzionali.

Questa mattina alle 12 è stato avviato il censimento nella frazione per capire quante persone potranno contare su sistemazioni alternative – presso familiari o altre abitazioni proprie in altri luoghi – e quanti invece avranno bisogno di un alloggio. Per questa evenienza è stato messo a disposizione il centro polivalente di Villarotta di Luzzara, che potrà contenere sino a 400 posti, mentre qualche posto sarà disponibile anche nella casa residenza anziani di Brescello.

Sarà una piena lenta che durerà 12-14 ore. I ponti di Viadana e Guastalla e il tratto arginale della Sps62R saranno chiusi nel pomeriggio, si stima fra le 17 e le 18, al raggiungimento dei 7,50 metri. Il sindaco comunica anche che tutte le scuole del Comune di Brescello, di ogni ordine e grado, saranno chiuse mercoledì. Resteranno invece aperte negli altri Comuni rivieraschi.

Il taglio dell’argine Lorenzini-Fiamminghi a Luzzara

Secondo le previsioni il colmo della piena sarà raggiunto nella giornata di domani e solo da giovedì dovrebbe scendere sotto i livelli di guardia consentendo il ripristino della viabilità ordinaria. A Luzzara si sta allagando la cosiddetta golena chiusa, questa mattina si è proceduto al taglio dell’argine Lorenzini-Fiamminghi. Non è una piena preoccupante, ma che comporta comunque una serie di attività di monitoraggio e gestione dell’arrivo e del deflusso dell’acqua.