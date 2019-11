Parcheggio al casello, Melato: “Servono navette e meeting point”

REGGIO EMILIA – “Credo fortemente che sia necessario studiare dei meeting point di piccole dimensioni, aree poco invasive in grado di rapportarsi con un sistema di navette veloci e a basso costo che permettano di raggiungere i punti d’interesse della città”. Lo scrive il capogruppo della Lega Nord in consiglio comunale, Matteo Melato, che commenta così il problema della mancanza di un parcheggio al casello autostradale segnalato a Reggio Sera da una lettrice.

Scrive Melato: “Ho letto con interesse la nota inviata a Reggio Sera dalla signora Lucia Arioli, che ringrazio per l’impegno e per la segnalazione. A dire il vero noi abbiamo segnalato più volte il problema: l’uscita autostradale è una zona strategica dove ogni giorno migliaia di persone hanno la necessità di incontrarsi e di scambiarsi informazioni o di interagire velocemente. L’uscita di Reggio, pur vantando la stazione Mediopadana a pochi minuti e pur risultando estremamente strategica, non ha un piazzale di sosta adeguato, ed infatti le auto in attesa attendono in doppia fila lungo la rotonda creando caos e situazioni di pericolo”.

Conclude Melato: “Non occorrono grandi opere di cementificazione, ma delle piccole aree sicure e adibite a questo utilizzo. Abbiamo anche segnalato l’importanza di valorizzare i punti di accesso alla città con una cartellonistica accattivante in grado di dare indicazioni a chi si dirige in città da turista, così da valorizzare le bellezze della nostra terra. Colgo l’occasione per invitare la cittadinanza a segnalarmi eventuali proposte o eventuali situazioni di degrado, il vostro punto di vista è fondamentale per migliorare la nostra città e la nostra provincia”.