Maltempo, fiumi e torrenti in piena: strade e ponti aperti

REGGIO EMILIA – Fiumi e torrenti sono ingrossati dalle piogge cadute sulla nostra provincia durante la notte, ma, per fortuna, non si segnalano particolari criticità sul nostro territorio. A Rubiera il Secchia ha superato la soglia arancione, all’altezza del ponte sulla via Emilia, ma ora il livello delle acque sta scendendo. Anche il Tresinaro, pur gonfio d’acqua, non desta preoccupazioni. La pioggia continua, ma è calata di intensità un paio d’ore dopo la mezzanotte e, anche se ci accompagnerà per il resto della giornata, non dovrebbe creare grandi problemi. Al momento le strade e i ponti sono aperti e non si segnalano particolari criticità sul nostro territorio.