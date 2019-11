Ligabue, torna al Campovolo per i 30 anni di carriera

REGGIO EMILIA – Luciano Ligabue inaugurerà la Rcf Arena Reggio Emilia il 12 settembre 2020 con un evento live che sarà prodotto e organizzato da Riservarossa e Friends & Partners che sono fra i soci, con la loro Arena Campovolo srl, di C. Volo, la società che gestirà la mega struttura in costruzione al Campovolo (Ligabue, fra l’altro, è l’artista di punta di Friends & Partners, ndr).

Lo ha annunciato lo stesso artista che ha detto: ”Campovolo è il posto dove festeggeremo i 30 anni di carriera, è il posto delle nostre feste e delle nostre ricorrenze. Cercheremo di comprimere 30 anni in una serata sola, non sarà facile, anche perchè lo faremo insieme a tutti i musicisti e tutte le band con cui in questi anni ci siamo incrociati”. Il rocker correggese aveva già festeggiato i 25 anni, proprio al Campovolo, nel 2015.

La festa si terrà alla Rcf Arena, presentata oggi a Reggio Emilia e attrezzata per ospitare fino a 100mila persone (con una pendenza del 5% per garantire una visuale e un’acustica ottimali). Friends & Partners, per l’occasione, ha deciso di andare sul sicuro e ha lanciato nella mischia il suo cantante più importante, ovvero Luciano Ligabue.

Il rocker di Correggio viene da una tournée estiva che ha registrato numeri inferiori rispetto al previsto. E’ stato lo stesso Ligabue ad ammettere la scarsa affluenza di pubblico su Facebook ammettendo che il numero di spettatori era sotto le aspettative. Proprio per questo motivo, forse, gli organizzatori del concerto hanno pensato bene di giocare con largo anticipo e calendarizzare già l’appuntamento mettendo in vendita i biglietti che saranno disponibili in prevendita già dalle 16 di mercoledì 13 novembre su Ticket One e dalle 11 di lunedì 2 dicembre nei punti vendita abituali.

Oltre a quello di Ligabue, nel settembre del 2020, ci saranno altri due concerti. Poi si passa alla programmazione del 2021 che avrebbe già sei appuntamenti programmati.