Ligabue, già 70mila i biglietti venduti per “30 anni in un giorno”

REGGIO EMILIA – Sono già 70mila i biglietti venduti per “30 anni in un giorno”, l’evento in data unica che il 12 settembre 2020 vedrà protagonista Luciano Ligabue nella nuova cornice della Rcf Arena Reggio Emilia (Campovolo) per festeggiare 30 anni della sua carriera. L’annuncio è stato dato da Claudio Maioli, manager di Ligabue, ai microfoni di Rtl 102.5 intervistato da Angelo Baiguini, Daniela Collu e Valeria Benatti.