La Reggiana si fa rimontare: 1-1 con la Fermana

REGGIO EMILIA – Solo un pareggio per la Reggiana a Fermo. Dopo il gol nel primo tempo di Varone, i marchigiani riescono a pareggiare, al 41′ del secondo tempo con un gol di Scrosta. I granata hanno combattuto una vera e propria battaglia su un campo reso difficile dalla pioggia. Decisiva l’espulsione di Costa nel secondo tempo che ha lasciato la Reggiana in dieci.

Primo tempo

La Reggiana parte subito bene con Kirwan che crossa al 3′ con la palla che passa in area e poi colpisce il palo. Al 5′ Urbinati viene ammonito per un fallo su Rossi. Partita condizionata pesantemente dal vento e della pioggia che non favoriscono i granata che sul piano tecnico sono superiori.

Al 9′ Terracino serve Mantini che va verso la porta difesa da Narduzzo, ma calcia fuori. Al 22′ la Reggiana sblocca la partita. Passaggio filtrante di Kirwan e poi bellissimo colpo di tacco di Kargbo che smarca Varone che insacca. Nel giro di quattro minuti vengono ammoniti Manetta ed Espeche.

La Fermana ora reagisce e mette un po’ in difficoltà i granata, ma non riesce a creare vere e proprie palle gol. A segnare, al 45′, potrebbero essere invece i granata con Marchi che, dopo un bel contropiede, tira con Manetta che intercetta la palla e la mette in angolo.

Secondo tempo

Il secondo tempo inizia senza cambi. Al 7′ c’è una doppia sostituzione per la Fermana: entrano Persia e Sperotto, fuori Mantini e Lancini. Al 9′ un colpo di testa di Comotto non impensierisce Narduzzo. Al 15′ c’è un tiro cross di Rossi con la palla che finise sul fondo.

Il gioco è un po’ confuso in questa fase. Partita non bella, anche per colpa della pioggia scrosciante e del terreno di gioco imbevuto d’acqua che non aiuta. C’è grande agonismo con la Fermana che lotta su tutti i palloni per agguantare il pareggio. Al 19′ doppio cambio nella Reggiana: entano Favale e Haruna ed escono Libutti e Staiti. Al 27′ la Reggiana resta in dieci: viene espulso Andrea Costa.

Al 28′ esce Kargbo visibilmete nervoso e al suo posto entra Martinelli. Al 36′ doppio cambio nella Fermana: entrano Molinari e D’Angelo ed escono Cognigni e Bacio Terracino. La Fermana continua a spingere e al 41′ trova il gol con un colpo di testa di Scrosta su calcio d’angolo.

Al 45′ doppia sostituzione per la Reggiana: entrano Brodic e Zanini, escono Marchi e Varone. Ultimo brivido al 50? con un colpo di testa di Maistrello che termina di poco a lato. La partita finisce 1-1.

Il tabellino

FERMANA – REGGIANA 1-1

MARCATORI: pt 22′ Varone (R); st 41′ Scrosta (F).

FERMANA (4-4-2) Gemello; Mane, Comotto, Scrosta, Manetta; Iotti, Urbinati, Mantini (7′ st Sperotto), Bacio Terracino (36′ st D’Angelo); Cognigni (36′ st Molinari), Lancini (7′ st Persia). A disposizione: Palombo, Bellini, Isacco, De Pascalis, Ricciardi, Badioli, Fiumicetti, Maistrello. Allenatore: Mauro Antonioli.

REGGIANA (3-4-1-2) Narduzzo; Espeche, Rozzio, Costa; Libutti (19′ st Favale), Varone (45′ st Zanini), Rossi, Kirwan; Staiti (19′ st Haruna); Marchi (45′ st Brodic), Kargbo (28′ st Martinelli). A disposizione: Galeazzi, Santovito, Radrezza, Haruna, Muro. Allenatore: Massimiliano Alvini

Arbitro: Valerio Maranesi di Ciampino (Giovanni Mittica e Dario Gregorio di Bari).

NOTE – Ammoniti Urbinati, Manetta, Espeche, Iotti. Espulsi Costa (R) al 27′ st. Angoli 4-1 per la Fermana. Recupero: 2′ nel primo tempo, 5′ nel secondo tempo