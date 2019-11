In vacanza dalla Spagna, trovano l’hotel chiuso

REGGIO EMILIA – In vacanza a Reggio Emilia trovano l’albergo prenotato e pagato “chiuso per rinnovo”. Per calmare gli animi di un gruppo di giovani turisti spagnoli, che, quando hanno capito che non avrebbero potuto dormire all’hotel Metropolis di Pieve Modolena hanno dato in escandescenze, e’ dovuta intervenire ieri pomeriggio la Polizia.

I ragazzi, alquanto arrabbiati, hanno chiesto spiegazioni ad un uomo che si trovava nell’hotel chiuso e un ristoratore della zona, notando il trambusto, ha allertato la questura. I turisti, che hanno gia’ trovato un altro alloggio, si sono riservati di sporgere denuncia.