Il Manifesto delle sardine: “Populisti la festa è finita”

REGGIO EMILIA – “Cari populisti, lo avete capito. La festa è finita”. Si apre così il manifesto “Benvenuti in mare aperto” che le ‘sardine’, il movimento nato da quattro ragazzi di Bologna – Giulia, Andrea, Roberto e Mattia – lanciano dalla pagina Facebook ufficiale e con cui puntano a coordinare e promuovere tutti gli altri eventi e flash mob sul territorio nazionale. “Noi siamo le sardine, e adesso ci troverete ovunque. Benvenuti in mare aperto”, concludono.

Intanto gli organizzatori bolognesi del movimento che nei giorni scorsi ha riempito piazza Maggiore a Bologna e piazza Grande a Modena in opposizione alla Lega e a Matteo Salvini, hanno annunciato, sui canali social, dieci nuove iniziative. Si comincia stasera a Sorrento (Napoli). Nel fine settimana gli appuntamenti già previsti sono per domani a Palermo, per sabato a Reggio Emilia e Perugia, per domenica a Rimini.

La prossima settimana le ‘sardine’ saranno a Parma (lunedì 25), Firenze, Napoli e Ferrara (sabato 30) e Milano (domenica 1).

“Ho simpatia per chiunque manifesti democraticamente per le proprie idee, ma i libri me li scelgo da solo. Credo di avere il diritto di farlo”. Così il leader della Lega Matteo Salvini ha risposto a Sorrento (Napoli) ad una domanda di una giornalista sulla intenzione annunciata dal movimento delle “sardine ” di offrirgli dei libri da leggere.