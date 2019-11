I Teatri, al via vendita biglietti del Musical e di San Silvestro

REGGIO EMILIA – Una stagione che si apre con “School of Rock” e prosegue con “Full Monty”. Poi la musica e l’avventura on the road nel deserto australiano di tre amici a bordo di un colorato torpedone in “Priscilla, la regina del deserto”, e l’atteso musical di Luciano Ligabue, diretto da Chiara Noschese “Balliamo sul mondo”, che parte, naturalmente, dal Bar Mario e dalle sue canzoni più famose. Per i più piccoli, ecco “Geronimo Stilton nel regno della Fantasia”.

Infine, la Teresa, la Mabilia de I Legnanesi, hanno convenuto che “Non ci resta che ridere” e continuano a riscuotere risate con le loro storie di cortile.

Ma il giorno 9 novembre prende il via anche (sia in biglietteria sia online su www.iteatri.re.it) la vendita dei biglietti per i due spettacoli che la Fondazione I Teatri programma per la notte di San Silvestro, il prossimo 31 dicembre: gli Oblivion propongono la loro “Bibbia riveduta e scorretta”, al Teatro Municipale Valli, ore 20.30, mentre al Teatro Ariosto, ore 20.30, Antonio Guidetti festeggia i suoi primi 40 anni di Teatro con un monologo, cui seguirà il suo nuovo spettacolo “Adelmo alla casa protetta” Pierluigi Brindani.

La biglietteria è aperta il martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 19 e il giovedì dalle 10 alle 12.30. Contatti 0522 458811 centralino a selezione passante 0522 458854 prenotazioni telefoniche (il lunedì ore 9 – 13).