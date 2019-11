Guastalla, orientamento al Russell con testimonianze di imprenditori CNA

GUASTALLA (Reggio Emilia) – Cna Education, in collaborazione con l’Istituto Russell di Guastalla e Anpal servizi, organizza un evento di orientamento sul tema ‘Indirizzi di studio e opportunità professionali’, sabato 30 novembre dalle 9 alle 11 nell’Aula Magna dell’Istituto, per trattare il tema dell’orientamento al lavoro con testimonianze dal mondo dell’impresa nei settori commerciale e relazioni internazionali, marketing, meccatronico ed energia.

L’iniziativa rientra nel calendario del Festival della Cultura Tecnica ed è aperto agli studenti delle classi seconde e terze ITI e commerciale e a tutti coloro che desiderassero approfondire le opportunità professionali all’interno delle PMI nei settori indicati. Dopo i saluti della Dirigente scolastica, Prof. ssa Barbara Fava seguirà l’introduzione ai lavori di Ughetta Fabris, Responsabile CNA Education, Nuova Area nata con lo scopo di avvicinare imprese a scuole e Università e l’ intervento di Ilenia Malavasi, Vicepresidente della Provincia di Reggio Emilia con delega alla scuola.

Seguiranno le testimonianze di imprenditori CNA: Silvia Ciampa – KpI6.com, Diego Baruffi – Baruffi Composites Solutions, Fabrizio Ferretti – Enertech – impianti, servizi, salute imprese del territorio che racconteranno le loro attività e le attitudini (soft skills) maggiormente apprezzate dalle imprese.

“Il percorso avviato da CNA Education – spiega Ughetta Fabris – nei principali istituti scolastici della provincia sta dando i suoi frutti; è importante sensibilizzare i ragazzi e i docenti ad una formazione più vicina alle reali esigenze delle imprese per far sì che diminuisca il gap tra le competenze ricercate e mondo della formazione. Per tale motivo è importante affrontare i percorsi di alternanza in impresa che preparano alla vita aziendale già nel biennio scolastico. Ascoltare le esperienze dalla viva voce dei protagonisti è sicuramente uno stimolo e un incentivo a capire qual è la strada giusta da intraprendere e come CNA siamo a disposizione per aiutare i futuri imprenditori a crescere”.

Per info e registrazioni: CNA Education, Ughetta Fabris, e-mail ughetta.fabris@cnare.it