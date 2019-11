Gualtieri, auto fuori strada: 39enne all’ospedale

GUALTIERI (Reggio Emilia) – Un 39enne di Castelnovo Sotto è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto verso le quattro di questa mattina, a Santa Vittoria di Gualtieri, in via Fangaglia all’altezza dell’incrocio con via Ospedaletto.

L’uomo era alla guida della sua Fiat 600 quando, per cause ancora in corso di accertamento, nell’affrontare una curva è uscito fuori strada. Sul posto sono arrivati i sanitari, inviati dal 118, che hanno portato il 39enne al pronto soccorso dell’ospedale di Reggio: le sue condizioni non sono gravi.

Le cause dell’incidente sono ora al vaglio dei carabinieri di Luzzara.