Grissin Bon – Varese: prevendita con promozione speciale

REGGIO EMILIA – Pallacanestro Reggiana comunica che sta proseguendo la prevendita per il prossimo match casalingo della Grissin Bon, previsto per sabato 23 novembre alle ore 20.30 contro l’Openjobmetis Varese al PalaBigi. I biglietti saranno in vendita sia online sul portale Vivaticket, che nelle ricevitorie autorizzate Vivaticket, oltre che allo “stoRE” biancorosso di piazza Prampolini negli orari d’apertura: martedì, venerdì e sabato dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30. Mercoledì apertura solo al mattino dalle ore 10 alle 13.

In occasione del match contro l’Openjobmetis Varese, il club ha deciso di proporre ai propri tifosi una promozione speciale: chi acquisterà un tagliando nel settore Distinti, avrà in omaggio un secondo biglietto, nello stesso settore. Si potrà aderire alla promozione solamente acquistando i biglietti allo “stoRE” biancorosso e non online tramite Vivaticket.