BRESCELLO (Reggio Emilia) – Il Comune di Brescello si prepara alla piena del Po, in arrivo domani, che vedra’ il colmo mercoledi’ quando il grande fiume potrebbe toccare e superare i sette metri nel tratto reggiano.

Al momento il livello e’ intorno ai sei metri e mezzo e per questo il Comune ha predisposto l’evacuazione della frazione di Ghiarole, in piena area golenale, con 41 nuclei familiari residenti, che dovrebbe avvenire martedì mattina.

La decisione e’ stata assunta, insieme ad altri provvedimenti precauzionali, in un summit dei sindaci in Prefettura che si e’ svolto oggi. Per coordinare le operazioni è stata convocata un’assemblea pubblica per stasera alle 18 all’area feste di Ghiarole. Non si esclude che, in caso di necessita’, vengano chiusi i due ponti a Guastalla e Boretto.