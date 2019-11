Finalmente Domenica con Vera Gheno

REGGIO EMILIA – “Potere alle parole”. E’ il titolo del libro di Vera Gheno (Einaudi 2019), che sarà presentato a Finalmente Domenica del 3 novembre (ore 11 Ridotto del Teatro Municipale Valli), dall’autrice in dialogo con Gino Ruozzi. Ognuno di noi è le parole che decide e non decide di usare: nella società di oggi, in cui comunichiamo molto più che in passato, e con un numero infinitamente più ampio di persone, saper scegliere bene le parole ci dà un potere enorme, forse il più grande di tutti.

E anche se l’italiano non ha bisogno di venire salvato, né tantomeno preservato, è pur vero che dovremmo amarlo di più, perché è uno strumento raffinatissimo, ed è un peccato limitarsi a una sola frequentazione superficiale. Perché conoscerlo meglio può essere, prima di tutto, di grande giovamento a noi stessi: più siamo competenti nel padroneggiare le parole, più sarà completa e soddisfacente la nostra partecipazione alla società della comunicazione.

Attraverso aneddoti ed esempi tratti da letteratura, musica pop, conversazioni quotidiane, giornali, siti internet, tweet e social network, Vera Gheno si fa strada nel grande mistero della lingua italiana passando in rassegna le nostre abitudini linguistiche e mettendoci di fronte a situazioni in cui ognuno di noi può ritrovarsi facilmente. E ci aiuta a comprendere che la vera libertà di una persona passa dalla conquista delle parole.