Fiere, via libera dei creditori a Terminal One: ma si farà l’asta

REGGIO EMILIA – A dicembre le fiere saranno vendute. In questi giorni, come scrive la Gazzetta di Reggio, è stato dato il via libera dai creditori dell’ente fieristico in concordato relativamente all’offerta messa sul tavolo da Terminal One. Un lasciapassare che ha però attivato una nuova procedura di vendita, sempre tramite asta, fissata il 18 dicembre prossimo.

Alla finestra, però, ci sono anche altri soggetti pronti a rilanciare che sono spuntati in questi mesi. Fissata dunque la base d’asta che equivale all’offerta di 6,8 milioni presentata da Terminal One, ci potranno essere rilanci minimi di 50mila euro. Non resta che attendere il 18 dicembre, quindi, e vedere se ad aggiudicarsi l’area sarà l’attuale gestore, Terminal One, oppure qualche altro soggetto che finora è rimasto nell’ombra.