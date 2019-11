Festa forze armate, il programma delle celebrazioni

REGGIO EMILIA – Lunedì 4 novembre si celebra anche a Reggio Emilia la ‘Giornata dell’unità nazionale e delle Forze armate’. Le commemorazioni in programma in città sono promosse da Comune e Provincia di Reggio Emilia, Prefettura, Comando Militare Esercito Emilia Romagna, Comitato Democratico Costituzionale e Comitato Coordinamento fra le Associazioni d’Arma e combattentistiche.

Alle 10, nella Basilica della Madonna della Ghiara si celebra la messa in suffragio ai caduti, al termine della quale, partendo da corso Garibaldi un corteo raggiunge piazza Martiri del 7 Luglio dove, alle 10.55, è prevista la deposizione di una corona al monumento ai Caduti della Resistenza. A seguire in piazza della Vittoria deposizione di una corona al monumento ai Caduti di tutte le guerre e si portano gli onori ai gonfaloni e ai labari.

Dopo la lettura dei messaggi del presidente della Repubblica e del ministro della Difesa, il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi, a nome degli enti locali, porterà il saluto alle Forze armate. Al termine letture di alcuni brani e poesie da parte di studenti dell’Istituto liceale ‘Matilde di Canossa’ di Reggio Emilia.

La cerimonia sarà accompagnata dalle musiche della Banda di Albinea.

Le limitazioni al traffico

Lunedì 4 novembre 2019, dalle 10.30 alle 11 circa, per consentire lo svolgimento delle celebrazioni, si potranno verificare rallentamenti e brevi sospensioni della circolazione stradale per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo in: corso Garibaldi, piazza Gioberti, via Emilia Santo Stefano, piazza del Monte, via Crispi, piazza Martiri 7 luglio, piazza della Vittoria.