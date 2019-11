Fare impresa in montagna, gli aiuti da Cna

CASTELNOVO MONTI (Reggio Emilia) – Cna Area Montagna promuove un seminario informativo dal titolo “Fare impresa in montagna: quali misure di sostegno” che si svolgerà mercoledì 13 novembre alle 18 al Foyer del Teatro Bismantova in via Roma a Castelnovo Né Monti.

Sarà l’occasione per approfondire tutte le misure esistenti per finanziare e sostenere le realtà produttive che hanno sede nei comuni dell’area montana: fare impresa è sicuramente complesso, farlo in una zona come la nostra fascia appenninica lo è ancora di più.

Per questo esistono diverse forme di agevolazione che non sempre è facile conoscere e sfruttare: Cna è impegnata a fare in modo che il numero maggiore di aziende possa cogliere le opportunità di sostegno attive in questo periodo. Al seminario si parlerà di detrazioni, contributi a fondo perduto, credito d’imposta.

Dopo l’apertura dei lavori da parte del presidente Cna Area Montagna Roberto Pighini, interverrà Marco Lasagni, coordinatore Cna Prefina, la società del sistema Cna specializzata in bandi e misure di finanziamento alle imprese.

“Come hanno dimostrato i numeri record di domande presentate per il bando regionale sul taglio Irap in montagna, la nostra realtà ha bisogno di un’attenzione particolare – spiega il presidente Pighini – perché nonostante le potenzialità, scontiamo gli svantaggi tipici delle aree montane (viabilità più critica, rischio spopolamento, soprattutto da parte dei giovani). Da tempo l’impegno di Cna per il rilancio dell’economia montana è al centro del programma associativo, che crede fermamente nelle potenzialità di un territorio ricco di eccellenze produttive da valorizzare”.