Raid in tabaccheria, rubati denaro e stecche di sigarette

BAGNOLO IN PIANO (Reggio Emilia) – Colpo grosso n una tabaccheria di Bagnolo, i carabinieri indagano.

Poco prima delle 4.00 di oggi (9 novembre), i carabinieri della stazione di Bagnolo, su input della centrale operativa del comando allertata dall’allarme di furto, sono intervenuti in un bar tabacchi di via Europa a Bagnolo. Erano stati chiamati per un sopralluogo di furto: ignoti ladri dopo aver forzato la porta d’ingresso si erano introdotti all’interno dei locali che ospitano l’attività commerciale e avevano – stando ai primi controlli ancora in fase di inventario -, varie stecche di sigarette e il cassetto del registratore di cassa.

Tra danni cagionati per la perpetrazione del furto e refurtiva asportata il danno arrecato è ancora in corso di esatta quantificazione ma ammonta a migliaia di euro. Sulla vicenda i Carabinieri hanno avviato le indagini a carico di ignoti in ordine al reato di furto aggravato.