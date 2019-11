Correggio, riaperta via per Reggio: ma resta l’allerta

CORREGGIO (Reggio Emilia) – A Correggio la viabilità principale è agibile e, dalle 20, è aperta anche via per Reggio che era stata chiusa per l’esondazione del Naviglio. Scrive il sindaco Ilenia Malavasi su Fb: “È stata una lunga domenica, iniziata presto, per monitorare costantemente la situazione, causata dalle copiose piogge della notte. Le condizioni meteo del pomeriggio hanno consentito il deflusso dell’acqua dalle sedi stradali. La viabilità principale è agibile e dalle ore 20 sarà regolarmente riaperta al traffico anche Via per Reggio”. Per domani in ogni caso è prevista ancora l’allerta arancione.